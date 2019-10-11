الولايات المتحدة – نفى موقع “تانكر تراكر” اليوم الجمعة، الرواية التي تحدثت عن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، متحدثا عن أن الأمر كان يهدف إلى إعطاء دفعة لأسعار النفط.

وقال الموقع إنه بالاستناد إلى كل المعلومات التي تم جمعها، ومنها صور التقطتها وكالة “ناسا” الفضائية، فإنه لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي، أو حتى عملية إنقاذ للناقلة، بل على العكس كانت الناقلة الإيرانية تسير بسرعة طبيعية.

وختم الموقع المتخصص في متابعة ناقلات النفط حول العالم تغريدته، بالقول إن “عناوين الأخبار أعطت سعر النفط دفعة صغيرة”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت تعرض الناقلة لهجوم، معتبرة أنه مغامرة خطرة وعمل تخريبي نفذ من منطقة قريبة من مسار الناقلة شرق البحر الأحمر.

وأفادت بأن تحقيقات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تشير إلى أن الناقلة تعرضت لهجومين اثنين، بفاصل نحو نصف ساعة من شرق البحر الأحمر، مشددة على أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.

المصدر: RT