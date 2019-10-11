هولندا – نجح منتخب هولندا لكرة القدم في قلب تأخره 0-1 أمام ضيفه الإيرلندي الشمالي إلى فوز 3-1، في الوقت القاتل ضمن منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وقاد ممفيس ديباي ولوك دي يونغ منتخب بلادهما للفوز، بتسجيل الأول هدفين (80 و90+4) والثاني هدف التقدم في الدقيقة 90+1، بعدما كان البديل جوش ماغينيس افتتح التسجيل لإيرلندا الشمالية عند الدقيقة (75).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، أمام ألمانيا الثانية بفارق المواجهات المباشرة (5 مباريات لكل منهما)، وإيرلندا الشمالية الثالثة بالرصيد ذاته ولكن من ست مباريات.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب بيلاروسيا سلبيا مع ضيفه الإستوني.

ورفعت بيلاروسيا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الرابع، بينما نال المنتخب الإستوني النقطة الأولى، ليحتل المركز الأخير.

وخاض كل من المنتخبين ست مباريات في التصفيات، علما بأن التأهل المباشر معقود لصاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعات العشر.

المصدر: “أ ف ب”