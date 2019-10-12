ليبيا – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن الجامعة العربية تدين العدوان التركى على سوريا، موضحاً أن تركيا تسعى إلى تغيير كبير في طبيعة السكان بهذه المنطقة التى بدأت الاعتداء عليها.

أبو الغيط طالب خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد حالياً والتي تتابعها صحيفة المرصد، تركيا بوقف العمليات العسكرية وسحب قواتها من الأراضي السورية محملاً إياها المسؤولية كاملة عن هذا العدوان الخطير في ظل رعاية تركيا وإحتضانها للتنظيمات الإرهابية.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن رفضهم الضغط على العالم بورقة اللاجئين وأن العدوان التركي يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية، حاثاً مجلس الأمن للتدخل وضرورة التوصل إلى اتفاق دولي لإدانة العدوان التركي على سوريا ووقفه فوراً.