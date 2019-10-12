ليبيا – طالبت إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في طرابلس المواطنين بعدم رمي ونقل القمامة والأتربة والقوارير والأكواب على الطريق.

إدارة التشغيل و الصيانة أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أن رمي ونقل القمامة يتسبب بإنسداد غرف تصريف مياه الأمطار تحديداً بمنطقة سيدي المصري وجزيرة المدار والطريق السريع مداخل ومخارج الجامعة إضافة إلى طريق الخدمات أمام قسم المرور والتراخيص.

وأضحت الإدارة أن مركز خدمات عين زارة قام بتنظيف مختناقات مياه الأمطار، مشددةً على المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة العامة لضمان عدم غرق الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية.

كما نشرت إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في العاصمة صوراً عبر للمخلفات التي أخرجتها من غرف تصريف المياه وكانت من أكواب وقوارير المياه وعلب المشروبات والسجائر.

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