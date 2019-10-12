وأوضح فياض أن الإعلان جاء بعد الاجتماع برئيس الوزراء سعد الحريري، مساء الجمعة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية، ابتداء من السبت.

وكانت محطات وقود في لبنان قد توقفت عن تزويد المواطنين بالبنزين، تماشيا مع قرار الإضراب الذي أعلنته نقابة أصحاب المحطات في وقت سابق من يوم الجمعة.

وتلبي بعض المحطات احتياجات المواطنين بشكل محدود، مما أدى إلى اصطفاف السيارات في طوابير طويلة سعيا للحصول على الوقود، وخشية استمرار الإضراب لعدة أيام.

وكانت الحكومة قد أبلغت قطاع المحروقات الأسبوع الماضي، عن الآلية التي تم التوصل إليها لتنظيم استيراد المحروقات وتأمين الدولار الأميركي لهم بسعر صرف ثابت، غير أن مستوردي المحروقات يشتكون من تهرب بعض المصارف من تطبيق التعميم الصادر عن المصرف المركزي.