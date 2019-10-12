الجيش اليمني: خسائر في صفوف الحوثيين بمواجهات في صعدة الحدودية مع السعودية

الجيش اليمني: خسائر في صفوف الحوثيين بمواجهات في صعدة الحدودية مع السعودية

اليمن – افاد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إنه أوقع خسائر كبيرة في صفوف جماعة أنصار الله “الحوثيين”، خلال مواجهات في صعدة على الحدود مع السعودية.

وأشار موقع الجيش اليمني “26 سبتمبر”، إلى أن “مجموعة من الحوثيين، حاولت التسلل، باتجاه مواقع في جبال الربعة الاستراتيجية في جبهة الحشوة شرق صعدة”​​​.

وشدد الموقع، على أن “الجيش تمكن من إفشال محاولة الحوثيين، وأوقع في صفوفهم العديد من القتلى والجرحى”.

وأكد الموقع، أن “الجيش اليمني، أجبر المهاجمين، على التراجع والفرار”.

وتستمر الحرب في اليمن للعام الخامس على التوالي، سيطرت خلالها جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء، وشكلت السعودية، في ربيع 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة ودحر الحوثيين.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.

المصدر: وكالات