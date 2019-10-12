فرنسا – خفضت وكالة الطاقة الدولية، امس توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في العامين الجاري والمقبل، بسبب انخفاض مستوى الطلب في سنة الأساس خلال 2018، وتوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

والخميس، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، إلى 99.8 مليون برميل يوميا في 2019.

وفي تقريرها الشهري، توقعت المنظمة أن يسجل الطلب على الخام بـ 1.08 مليون برميل يوميا، إلى 100.88 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت الوكالة (مقرها باريس) في بيان، إن نمو الطلب العالمي على النفط سجل 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وخلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، نما الطلب على النفط من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار مليون برميل يوميا، و1.5 مليون برميل يوميا على التوالي، والطلب الصيني بأكثر من 500 ألف برميل يوميا.

وأشار البيان أن الطلب على النفط يتلقى دعما من الأسعار التي تقل حاليا بنسبة تزيد على 30 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط المعروض العالمي من النفط 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، إلى 99.3 مليون برميل يوميا، بعد هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية، أوقفت لفترة وجيزة أكثر من نصف إنتاج المملكة.

وتتوقع الوكالة أن ينمو المعروض النفطي من خارج “أوبك” في 2020 بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج، من 1.8 مليون برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا، ما يقلل الطلب على “أوبك” إلى 29 مليون برميل يوميا.

وقدرت “أوبك” الخميس، نمو الطلب على نفطها بمقدار 100 ألف برميل يوميا، إلى 30.7 مليون برميل يوميا في 2019، ما يقل بمقدار 900 ألف برميل يوميا عن مستوى 2018.

الأناضول