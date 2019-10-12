ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يُقدم على التدخل العسكري في سوريا بهذا الشكل إلا لأنه يعلم عمق الخلاف بين بعض الدول العربية مع سوريا وقد شاهد كيف تخلى العرب عنها وتركهم لها تواجه مصيرها لوحدها أمام تنظيم إرهابي متطرف مدعوم من عدة أطراف دولية.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أنه ليس بصدد الدفاع عن النظام السوري الذي له أخطاء لا تغتفر بحق شعبه أولاً وبعض دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية بوصلة العالم الإسلامي.

ويرى أن الأوضاع الحالية تتطلب من العرب الوقوف جميعاً مع هذه الدولة بما فيهم المملكة العربية السعودية موقف ينسى فيه العرب كل خلافاتهم يكون بمثابة اعتذار لسوريا التي خذلوها حتى وصل الآمر إلى أن ينتهك حرمة أرضها “العثماني أردوغان” العائد إلى المشهد العربي بأفكار متحجرة لاتخدم إلا مخطط أعداء الأمة العربية.

وطالب العرب بعقد قمة عربية يطالبون فيها مجلس الأمن الدولي بمنع التدخل التركي والإيراني أيضاً في سوريا وعدم إكتفاء الجامعة العربية بإصدار بيان شجب وإدانة وتنديد فقط بل عليها التحرك العاجل لمنع ما يحدث.