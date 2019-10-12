وفي التفاصيل، اتفقت العروس مع صديق العريس المقرّب على خداعه، فساعدت جونز على الاستعداد لارتداء فستان أبيض، في حين أنّ الإشبينات يتحضّرن للّحظة المنتظرة.

والمضحك أنّ العريس بدا متشوّقاً للإلتفات ولاتخاذ صورة مع عروسه، معتقدًا أنّها خلفه، لكنه وقع أرضًا وأصابته حالة ضحك هستيرية عندما استدار ورأى صديقه المقرب في فستان الزفاف، ما نشر جوًّا من الفرح والضحك العارم.

وبعدها، أطلّت العروس بفستانها الدانتيل الاستثنائي، فأبهرت الجميع.