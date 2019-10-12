إسبانيا – يعتزم نادي برشلونة تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للفترة المتبقية من مسيرته، ليعلن اعتزاله داخل صفوف النادي الكتالوني.

ووفقا لما ورد عن إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس النادي يدرس فعليا إمكانية منح ميسي عقد مدى الحياة، يمنح للأخير البقاء في النادي الكتالوني لما هو أبعد من العام 2022.

ويرغب القائمون على أعمال برشلونة في بقاء ميسي مع النادي، حتى مع اعتزال لكرة القدم، إذ يأمل مدراء البلوغرانا مواصلة التعامل مع علامة الدولي الأرجنتيني التجارية.

وينتهي عقد ميسي الساري مع برشلونة بانقضاء موسم 2020-2021، ويشمل ارتباط اللاعب صاحب 32 عاما ببرشلونة بندا يسمح لهداف الليغا التاريخي بالرحيل عن قلعة “كامب نو”، بحلول كل صيف، دون مقابل مالي، شريطة انتقاله لناد غير أوروبي، وهي المعلومات التي أكدها رئيس النادي.

ورغم أن بارتوميو ووالد اللاعب خورخي ميسي لم يجلسا لمناقشة تفاصيل العقد الجديد حتى الآن ولكن يقال بأن الرئيس لديه رغبة في إنهاء هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

ولعب ميسي مع العملاق الكتالوني منذ 16 عاما وسجل معهم 604 أهداف حاصدا رفقة الفريق 10 ألقاب من الدوري الإسباني و4 ألقاب من دوري الأبطال كما فاز بلقب كأس ملك إسبانيا في 6 مرات.

المصدر: وكالات