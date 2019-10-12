الولايات المتحدة – كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثات يوم الجمعة مع نائب رئيس وزراء الصين ليو خه، أن واشنطن وبكين وصلتا إلى “مرحلة أولى مهمة” في إطار اتفاق لحل النزاعات التجارية.

وقال في البيت الأبيض: “لقد وصلنا إلى المرحلة الأولى المهمة للغاية من صفقة مع الصين”.

وأضاف أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستكون “مثبتة على الورق وقد يستغرق الأمر ثلاثة أسابيع أو أربعة أو خمسة.

وأضاف ترامب: “لقد اتفقنا على الملكية الفكرية والمعاملات المالية وهذه صفقة هائلة للمزارعين (الأمريكيين)، الصين ستشتري منتجات زراعية أمريكية بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليار دولار (على أساس سنوي)”.

وتابع: “هذا يزيد بمقدار 3-5 أضعاف عن الحد الأقصى للحجم الذي اشترته الصين حتى الآن. لقد اشترت ما بين 16 و17 مليار دولار كحد أقصى”، مضيفا أن هذا “الرقم في الوقت الحالي يبلغ 8 مليارات دولار في المتوسط ولذلك وسعوا الحقول الخاصة بكم مقدما واستخدموا المزيد من الجرارات”.

أشار ترامب إلى أهمية القضايا الهيكلية التي تم حلها من قبل الجانبين. وقال: لقد أحرزنا أيضا تقدما كبيرا في مجال نقل التكنولوجيا، وأكد على أنه “لدينا اتفاقات حول الملكية الفكرية والعمليات المالية… البنوك وجميع الشركات المالية ستكون سعيدة للغاية بما تمكنا من تحقيقه، والصين ستكون أيضا سعيدة”.

وأضاف: “لقد أجرينا بالفعل مفاوضات هائلة، ومفاوضات معقدة للغاية، لكن هذا أمر رائع لكلا البلدين”.

كما رحب باستثمار الشركات الصينية في الولايات المتحدة وقال: “نقوم بالكثير من الأعمال مع الشركات الصينية. نحتاج إلى توخي الحذر وإيلاء اهتمام كبير لشركات الأمن (الصينية) وغيرها من الشركات”.

وتابع: “لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ على كل ما ذكرته تقريبا، في مختلف الجوانب. الآن علينا أن نوثق ذلك، ولا ألمس هنا أي مشاكل”.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن أمله في أن تلتزم الولايات المتحدة والصين وبالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات التجارية التي عقدت يومي الخميس والجمعة في واشنطن.

وقال: “العلاقات المستقرة والصحية بين الولايات المتحدة والصين تضمن مصالح بلدينا والعالم بأسره. آمل أن يعمل الجانبان في إطار الاتفاقيات التي توصلنا إليها والعمل على تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على مبادئ التنسيق والاستقرار والتعاون”.

وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يومي الخميس والجمعة، وكان أهم قرار اتخذته الإدارة الأمريكية بناء على نتائجها، الاتفاق على تأجيل فرض الرسوم الذي كان مقررا في 15 أكتوبر على مجموعة من البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

المصدر:”تاس”+”نوفوستي”