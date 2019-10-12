مصر – تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوة للمشاركة في مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، التي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري تلقى الدعوة، اليوم من ضيو ماطوك، وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي لرئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد راضي، أن مفاوضات جوبا تأتي استكمالا للاجتماع الذي تم برعاية مصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة، بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيسي أكد أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر بجنوب السودان، مشددا على أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

المصدر: RT