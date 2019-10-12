انجلترا – يسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لضم أحد أهداف ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن جوارديولا طلب معلومات عن الإسباني فابيان رويز، نجم نابولي، كما أنه راقب اللاعب في آخر شهرين.

ويعد رويز هدفا لكل من برشلونة وريال مدريد، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بشأنه بين العملاقين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن نابولي لا يفكر في الاستغناء حاليًا عن خدمات رويز، ولكن إذا تم تقديم عرض فلكي فمن الصعب أن يرفضه الرئيس أوريليو دي لورينتيس.

يشار إلى أن رويز انضم إلى نابولي في صيف 2018 الماضي قادمًا من ريال بيتيس، في صفقة كلفت النادي الإيطالي 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع فريق الجنوب حتى عام 2023.

المصدر: كووورة