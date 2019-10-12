إيطاليا – أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي اليوم، تعيين المخضرم كلاوديو رانييري مدربا للفريق خلفا لأوزيبيو دي فرانشيسكو المقال من منصبه لسوء النتائج وتراجع الفريق للمركز الأخير في “الكالتشيو”.

وذكر سمبدوريا في بيان رسمي أن رانييري البالغ 67 عاما وقع عقدا يربطه بالنادي حتى يونيو 2021.

وللمفارقة، حل رانييري بدلا من دي فرانشيسكو بطريقة مؤقتة بعد إقالة الأخير من تدريب نادي روما في مارس الماضي.

ويتعين على رانييري إعادة سمبدوريا إلى السكة الصحيحة بعد أن مني الفريق بست هزائم مقابل انتصار واحد منذ مطلع الموسم الحالي.

وحق رانييري إنجازا مدويا عندما نجح في قيادة ليستر سيتي المتواضع إلى إحراز لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، كما سبق له أن أشرف على تدريب فرق عدة مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وفيورنتينا الإيطالية، وموناكو الفرنسي وفالنسيا الإسباني.

المصدر: أ ف ب