ليبيا – أعلنت السفارة الإيطالية اليوم السبت عن تقديم مساعدات طبية عاجلة لبلدية غات خلال العام 2019 بالتعاون مع حكومة الوفاق.

السفارة الإيطالية أعربت في تغريدة لها بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” عن فخر بلادها وترحيبها بالتعاون المستمر مع حكومة الوفاق لدعم الاحتياجات العاجلة لبلدية غات عام 2019.

وأوضحت السفارة الإيطالية أنه جرى عبر جسر التضامن تسليم بلدية غات عدة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية المتطورة حسب طلب البلدية عبر جسر التضامن، مؤكدةً أنه سيتم تسليم المزيد من المساعدات في الأسابيع القادمة.

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