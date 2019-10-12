ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الليبية إن اللقاء الذي جمعهم مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية تم التطرق خلاله إلى مؤتمر برلين وما يجب أن يتوفر به لإيجاد حل سياسي للقضية الليبية.

الجازوي لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة أن تتوفر شروط معينة لنجاح مؤتمر برلين منها أهمية تكافؤ وتساوي نسب الحضور في الدول المؤثرة بالمشهد الليبي للوصول لحل توافقي بين الأطراف المتنازعة.

ونوّه إلى مطالبتهم بحضور الجزائر ومشاركتها بالمؤتمر لأن الأسباب التي تصوغ الحضور لمصر من خوف على الأمن القومي ومصالح اقتصادية والخوف من تصدير الإرهاب جميعها تنطبق على تونس والجزائر، مشيراً إلى أن تم التوضيح لسلامة ونائبته أن الاتفاق السياسي هو المرجعية وأن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) شخص منقلب على الشرعية لا مكان له في الحل السياسي مما يتطلب محاكمته لجرائم حرب التي تم إرتكابها في هذه الفترة سواء بنغازي ودرنة على حد زعمه.

ويرى أن مصر والسعودية وفرنسا تعد من الدول الداعمة لأحد الأطراف وتمده بالسلاح من خلال خرق الحظر المفروض على ليبيا وبالمقابل تعلن في المحافل الدولية اعترافها بالاتفاق السياسي وما وصلت له المنظمة الأممية لكن في الخفاء تمد أحد الاطراف بالسلاح والعتاد على حد تعبيره.

وقال :”مجلس النواب في طبرق من خلال إصداره للبيانات يريد إيصال رسالة معينه مفادها أنه موجود كمؤسسة شرعية معترف بها دولياً لكن هذه القرارات والتصريحات لا تمثل شيء من الناحية القانونية لأنهم لا يمتلكون نصاب ولا يعبرون عن التمثيل الحقيقي الجغرافي لليبيا فهم مجموعة من النواب يتحدثون باسم المجلس و يستخدمونه لتمرير أجندتهم و الوقوف مع مشروع دولة مصر في السيطرة على الشرق وخيرات الليبيين و استغلال ما يمر بها الشعب من ضعف وغياب وحدة مؤسسات الدولة حتى تسوق و تصنع واقع موالي لها”.

ووصف بيانات وتصريحات مجلس النواب بـ” الفقاعات والمؤشرات” التي تهدف لإيصال فكرة أنهم موجودين فقط ، معتبراً ان مجلس النواب في طبرق ليس لدية أي ثقل أو أدوات حقيقية مؤثرة.