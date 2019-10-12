ليبيا – إستقبل اليوم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو وفداً عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق بمقر بعثة الأمم المتحدة.