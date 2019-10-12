ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض منح منظمة الصحة العالمية ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال لعام 2018.

رئيس لجنة الإشهاد عبدالمجيد الجريسي أرجع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز نتيجة تقرير خلو ليبيا من المرض إلى قوة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال في ليبيا واستمرار دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض له.

وتعليقاً على نتيجة خلو ليبيا من المرض قال بدر الدين بشير النجار إن قوة برنامج الرصد والتقصي في ليبيا ونجاح حملة التطعيمات العام الماضي ضد مرض شلل الأطفال كانا عاملاً أساسياً في خلو ليبيا من شلل الأطفال.

وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استمرار نجاح برنامج الرصد والتقصي وبالأخص برنامج استئصال شلل الأطفال في ليبيا.

يشار إلى أن مرض شلل الأطفال يعتبر من الأمراض السارية التي تحظى باهتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية للقضاء عليه نهائياً ويعتمد القضاء عليه على الاستمرار في دعم برامج الرصد واسئصال المرض.