مصر – وافقت الأجهزة الأمنية في مدينة الإسكندرية المصرية، على حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة منتخب مصر الودية أمام ضيفه منتخب بتسوانا.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن يتم طرح التذاكر بداية من يوم غد الأحد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غد الاثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لمصر.

وتعد ودية بتسوانا هي اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة جهازهم الفني الجديد بقيادة المدير الفني حسام البدري.

المصدر: وكالات