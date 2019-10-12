هونغ كونغ – نظم مئات المواطنين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، السبت، مظاهرات احتجاجية بالأقنعة، رغم الحظر الذي فرضته الحكومة الأسبوع الماضي على ارتداء الأقنعة في المظاهرات.

وذكرت صحيفة “جنوب الصين مورنينغ بوست”، أن مئات المتظاهرين ملأوا شوارع هونغ كونغ وهم يرتدون الأقنعة.

وأوضحت أن المظاهرات الاحتجاجية جرت بطريقة هادئة، لكن عدد المشاركين كان أقل من الأسابيع الماضية.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق خطة لزيادة نسبة الرسوم الجمركية على الصين، بعد اتفاق في هذا الإطار جرى التوقيع عليه مع بكين.

وقال ترامب إن الصفقة كانت إيجابية بالنسبة لهونغ كونغ وقال إن زخم الاحتجاجات في المنطقة سيشهد تناقصًا.

وكان آخر إجراءات اتخذتها سلطات هونغ كونغ لوقف الاحتجاجات هي حظر ارتداء المتظاهرين أقنعة على وجوههم أثناء التظاهر، قبل أن تحذر اليوم من الدعوة لتدخل الصين.

وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، على عقوبة السجن لمدة أقصاها عام وغرامة قدرها 3200 دولار لمرتدي الأقنعة.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.

وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، أعلنت “لام” رسميا، سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بتحقيق مطالب أخرى.

ومن المطالب الجديدة، إجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.

الأناضول