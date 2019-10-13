إسبانيا – اكتسح المنتخب الأرجنتيني نظيره الإكوادوري، بنتيجة 6-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم في إسبانيا، بإطار استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتناوب على تسجيل سداسية “التانغو” كل من لوكاس ألاريو والإكوادوري جون إسبينوزا بالخطأ في مرماه ولياندرو باريديس وجيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينغيز ولوكاس أوكامبوس في الدقائق 20 و27 و32 و66 و82 و86 على الترتيب، فيما سجل هدف الأكوادور الوحيد آنخيل مينا في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وغاب عن صفوف منتخب الأرجنتين عدد من العناصر الهامة في مقدمتهم النجم الموقوف ليونيل ميسي والهداف المصاب سيرجيو أغويرو.

المصدر: وكالات