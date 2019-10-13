الأمم المتحدة : نزوح أكثر من 130 ألف نسمة عن شمال شرقي سوريا

الأمم المتحدة : نزوح أكثر من 130 ألف نسمة عن شمال شرقي سوريا

سوريا – أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا عن مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين في شمال شرق سوريا، نتيجة للقتال بين القوات التركية وفصائل كردية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد، أن تقديراته ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني هناك ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

وقالت “الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا” إنها بدأت اليوم بإخلاء مخيم عين عيسى إثر فرار عدد من عوائل المسلحين المنتمين لـ”داعش” بعد القصف التركي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عملية “نبع السلام” العسكرية التي أطلقتها تركيا يوم الأربعاء بهدف “تطهير المنطقة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم “داعش”.

المصدر: وكالات