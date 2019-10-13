البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 173 مليون دولار في مزاد العملة

البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 173 مليون دولار في مزاد العملة

العراق – باع البنك المركزي العراقي، اكثر من مئة وثلاثة وسبعين مليون دولار ، في مزاد بيع العُملة الأجنبية.

وقال البنك في بيان ، ان اجمالي المبلغ المباع اليوم ، بلغ مئة وثلاثة وسبعين مليون ، بمشاركة ثلاثين مصرفاً وشركة واحدة.

واوضح ان اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج، من حوالات واعتمادات، بلغ اكثر من مئةٍ واثنين واربعين مليون دولار .فيما بلغ اجمالي البيع النقدي ما يقرب من واحد ثلاثين مليون دولار.

هذا وكان بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي ، بسعر الف ومئة وتسعين ديناراً لكل دولار.

وكالات