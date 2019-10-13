البوسنة – عبر منتخب البوسنة والهرسك، امس ضيفه فنلندا بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد البوسنة والهرسك إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق ثمان نقاط خلف إيطاليا المتصدر، بينما تجمد رصيد فنلندا عند 12 نقطة في الوصافة.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباراتين ضمن المجموعة ذاتها، تلعب ليشتنشتاين مع أرمينيا، وإيطاليا مع اليونان.

أنهى المنتخب البوسني الشوط الأول لصالحه متقدمين بهدفين دون رد، سجلهما إيزيت هارجروفيتش و ميرالم بيانيتش من ضربة جزاء في الدقيقتين 29 و37.

ومع حلول الدقيقة 58 أحرز بيانيتش الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده، قبل أن يضيف زميله أرمين هودزيتش الهدف الرابع في الدقيقة 72.

ومع حلول الدقيقة 79 جاء هدف حفظ ماء الوجه لفنلندا عن طريق جويل بوهانبالو.

الأناضول