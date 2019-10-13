الداخلية العراقية تعثر على أسلحة وعبوات ناسفة في كركوك

الداخلية العراقية تعثر على أسلحة وعبوات ناسفة في كركوك

العراق – أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في محافظة كركوك شمالي البلاد، وجرى معالجتها عن طريق منتسبي الجهد الهندسي العسكري.

وقال الناطق باسم الداخلية، إن “مفارز استخبارات الشرطة العراقية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبالاشتراك مع قوة من اللواء 12 التابع للشرطة الاتحادية ومفرزة معالجة المتفجرات من اللواء ذاته، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة شرعت بتفتيش قرية المنصورية وقرية السدة التابعتين لقضاء الدبس بالمحافظة”.

وأضاف، أنه “عثرت القوات الأمنية على 43 عبوة ناسفة و9 صواريخ وألغام مضادة للدروع وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى”.

وأكد المسؤول الأمني العراقي أنه “جرت معالجة المواد من قبل منتسبي الجهد الهندسي العسكري”.

المصدر : RT