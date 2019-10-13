ألمانيا – أحرز الروسي نيكيتا ناغورني اليوم الميدالية الذهبية في مسابقة “حصان الوثب” ضمن بطولة العالم للجمباز، التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية، في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.

واحتل ناغورني المركز الأول برصيد 14.966 نقطة، وجاء مواطنه أرتور دالالويان في المركز الثاني بـ14.933 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكراني إيغور راديفيلوف، الذي حل ثالثا، برصيد 14.749 نقطة.

وهذه الميدالية الذهبية الثالثة لناغورني في البطولة الحالية، بعد ذهبيتي، مسابقة فريق الرجال، ومسابقة مجموعة التمارين.

المصدر: rsport.ria.ru