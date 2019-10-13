ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت مع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تطورات الوضع الميداني في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات.

من ناحية أخرى تطرق المجتمعون للجهود المبذولة على ما وصفوها بـ”الجبهة السياسية المواكبة للجهد العسكري” وللمؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول للازمة الليبية حيث تم الإتفاق على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.



وأكد السراج للمشري على حتمية دحر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والتمسك بالثوابت الوطنية والالتزام ببناء دولة مدنية ديمقراطية والاتفاق على استمرار التواصل للعمل سوياً من أجل اجتياز الأزمة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.