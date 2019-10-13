ليبيا – وجه المسؤول العسكري السابق للجماعة الليبية المقاتلة ، وكيل وزارة الدفاع الأسبق خالد الشريف إنتقادات لمؤتمر برلين الذي سيعقد خلال الفترة القادمة من هذا الشهر قائلاً بأنه لن يستدعى له اى طرف ليبي بل فقط ستحضره الدول التى لها علاقة بالملف الليبي .

وقال الشريف الذي يقيم منذ سنة 2017 باسطنبول ويُكنى ” أبوحازم ” في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن الحضور سيكون علي مستوى عالٍ من قبل هذه الدول معتبراً ذلك أنها – أي الدول – ستُفصل المخرجات ويكون دور الليبيين إرتدائه .

وأشار ” أبوحازم ” إلى أن المجتمعون سيسعون لهدفين أولهما وقف إطلاق النار و الثاني تفعيل حظر تصدير السلاح لليبيا ثم ملف حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية .

وأضاف : ” طبعًا القراءة الأولية للمؤتمر انه سيفشل في تحقيق أي نقطة من ذلك لعدة أسباب والتي منها وقف إطلاق النار بهذه الأوضاع علي الارض ستجد رفضاً بالطبع من المدافعين عن العاصمة و هذا هو الصواب ” .

وتابع : ” موضوع حظر السلاح عمليًا لم تلتزم به الأطراف الداعمة لحفتر سابقاً فما بالك الآن وهم يشعرون أنهم قريبين من تحقيق هدفهم ” .

وإعتبر الشريف أن ما أسماه ” العمل علي تغيير الواقع علي الارض من طرف قوات الوفاق مهم جداً في هذه المرحلة لتحقيق نقاط سياسية مهمة “ في إشارة منه للوضع العسكري الميداني .

وختم أبوحازم قائلاً : ” المنظمين للمؤتمر يريدون ضمانات من الدول المدعوة للحضور بالإلتزام بما يتم الاتفاق عليه كمرحلة أولى سياسيًا ثم بعد ذلك إجبار الأطراف علي الجلوس لطاولة الحوار من جديد لذلك التغييرات علي الارض مهمة واستراتيجية لحكومة الوفاق مستقبلاً إذا وجدت نفسها مضطرة لأي تفاوض سياسي ” .

المرصد – متابعات