ليبيا – رأى المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي أن الجامعة العربية تجاهلت لثماني سنوات معاناة الشعب السوري وقتل نصف مليون مواطن سوري من قبل من وصفه بـ”الديكتاتور بشار الأسد” (الرئيس السوري بشار الأسد) .

القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” قال :” الجامعة العربية تجاهلت لـ 8 سنوات معاناة شعب سوريا وقتل نصف مليون مواطن سوري من قبل الدكتاتور الاسد وحلفاؤه والان تتباكى على سيادة سوريا ليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية!”.

وأعتبر المبعوث الخاص لـ السراج أن تركيا المسلمة أقوى من العرب جميعاً عسكرياً واقتصادياً ولم يستعمرها يوما أحد وهي أرحم بالسوريين من بني يعرب، على حد زعمه .