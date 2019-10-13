الولايات المتحدة – حطمت الكينية بريجيد كوسجي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون للسيدات والمسجل باسم باولا رادكليف، وذلك عندما سجلت ساعتين و14.04 دقيقة في ماراثون شيكاغو اليوم الأحد.

وكانت البريطانية رادكليف قد سجلت الرقم القياسي السابق والبالغ ساعتين و15.25 دقيقة في عام 2003.

كما تفوق الكيني لورنس تشيرونو في سباق الرجال على الإثيوبي ديجين ديبيلا.

وسجل تشيرنو زمنا غير رسمي بلغ ساعتين وخمس دقائق و45 ثانية، ليضيف هذا اللقب إلى لقب ماراثون بوسطن الذي فاز به.

وحل ديبيلا في المركز الثاني، بينما أنهى البريطاني مو فرح، المدافع عن اللقب في المركز الثامن مسجلا ساعتين و09.58 ثانية.

المصدر: رويترز