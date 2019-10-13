ليبيا – بيّن مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب أن الجيش يضع في اعتباره إمكانية نقل إرهابيي داعش من شمالي سوريا إلى غربي ليبيا لمساندة الميليشيات ومستعد للقضاء عليهم وإحباط كل المؤامرات التي تستهدف الأمن الوطني والاستقرار الليبي.

المحجوب أشار في تصريح لصحيفة البيان إلى أن هناك اتجاهاً واضحاً من قبل تركيا لاستعمال آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش ممن كانوا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ أجنداته في دول أخرى ومنها ليبيا.

وأوضح أنه تم تسجيل وصول مئات الإرهابيين التابعين لجبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا للقتال في صفوف الميليشيات خلال الأشهر الماضية.

كما أكد على أن هناك غرفة عمليات يديرها أتراك وقيادات إرهابية ليبية مقيمة في تركيا لاستقطاب الإرهابيين ونقلهم إلى ليبيا ضمن المخطط التركي لعرقلة تقدم الجيش الوطني في محاور القتال.