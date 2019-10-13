ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت المجلس الأعلى للتعليم العالي بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز وذلك بمقر مكتبه بمدينة القبة.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة تعليم المؤقتة قانون الجامعات الجديد حيث أكد المستشار صالح صدوره واعتماد التعديلات المضافة عليه من قبل المجلس السلطة التشريعية بالبلاد،مشدداً في الوقت ذاته على حرصه وإهتمامه بالتعليم والعملية التعليمية بمختلف مستوياتها.

وفي ختام اللقاء قدم وزير التعليم درعاً تكريمي لرئيس مجلس النواب عرفاناً على دوره ودعمه الدائم للتعليم والعملية التعليمية. هذا وحضر اللقاء كلاً من وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي المُكلف و رؤساء جامعات (أجدابيا -بنغازي – عمرالمختار – طبرق – النجم الساطع – محمد بن علي السنوسي – الجامعة المفتوحة – أكاديمية الدراسات العليا – مركز ضمان الجودة بالمنطقة الشرقية)إلى جانب مراقب التربية والتعليم ببلدية القبة ووكيل جامعة عمر المختار بالقبة.