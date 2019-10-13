ليبيا – أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير أن جماعة الإخوان المسلمين تمكنوا من اختراق الدولة الليبية منذ عام 2005 بعدما فشل تنظيمهم السري الإرهابي من الإطاحة بالنظام في التسعينيات تبنوا أسلوب السلم والمهادنة.

اليسير وفي تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز” المصري أمس السبت قال :”وعندما أتى الربيع العربي وجدوا في ذلك الفرصة الثمينة للإطاحة بالأنظمة العربية التى تأثرت به في ذلك الوقت كمرحلة أولى تليها باقى دول المنطقة”.

ولفت اليسير إلى أن جماعة الإخوان استغلوا ضعف القوة السياسية الوطنية وتدمير مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية للسيطرة على الواقع السياسي.

رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق توقع بقاء خطر الإخوان رغم انهيار الجماعة في مصر، قائلًا:”رغم الخسائر الفادحة التى تكبدوها، ما زال الإخوان يشكلون أكبر خطر استراتيجي على المنطقة بأكملها في وجود دول داعمة لهم وقنوات إعلامية مضللة للمواطن العربي”.