بعد غياب لجين عمران تعود أخيراً إلى الشاشة… إليكم التفاصيل

بعد غياب لجين عمران تعود أخيراً إلى الشاشة… إليكم التفاصيل

السعودية – أعلنت هيئة الإذاعة والتفلزيون السعودية عودة الإعلامية لجين عمران إلى الظهور على الشاشة من خلال تغريدة جاء فيها: “أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية لجين عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري”.

وأضافت: “وستقدم لجين عمران على قناة SBC برنامجاً أسبوعياً يعنى بالشأن الأسري بحيث يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها، مستهدفاً تقديم ساعة تلفزيونية مسائية ثرية بمحتوى يلبي تطلع الشريحة المستهدفة في ذلك”.

وأشارت صحيفة “عكاظ” إلى أن البرنامج يعنى بالشأن الأسري ويستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية.

وذكرت أنه يمتد على ساعة واحدة ويتناول مفارقات هذه الأسرة وأحلامها وطموحاتها في إطار تفاعلي.

وسائل اعلام سعودية