الرياض – بحث المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مساء أمس مع هيئة التفاوض السورية وممثليها في اللجنة الدستورية بمقر الهيئة في الرياض، قواعد عمل اللجنة الدستورية.

وفي بداية اللقاء أثنى رئيس الهيئة نصر الحريري على جهود بيدرسون والفريق المرافق له وعبر عن شكره للأمم المتحدة على دورها البناء في الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية آملا استمرار تلك الجهود والعمل على البدء ببحث كل بنود القرار 2254، كما أكد أن الهيئة وممثلي قوى المعارضة في اللجنة الدستورية سوف يعملون بإيجابية لتحقيق أهدافها وإنجاز عملها.

وعبّر بيدرسون بدوره عن شكره للدور الإيجابي الذي أدته هيئة التفاوض مع المبعوث الخاص على مدى الشهور العشرة الماضية، ومن ثم أوضح رؤيته لقواعد عمل اللجنة أثناء اجتماعها في جنيف واستمع إلى تساؤلات أعضاء اللجنة الدستورية وأجاب عنها بالتفصيل ما خلف ارتياحا في نفوس المستفسرين والأعضاء عامة.

بعد ذلك قام عضو اللجنة الدستورية يحيى العريضي نيابة عن أعضاء اللجنة بتسليم بيدرسون مذكرة تطالب الأمم المتحدة بتكثيف الجهود والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين باعتبار أن هذا المطلب فوق تفاوضي.

المصدر: “سبق”