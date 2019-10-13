أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات، الأحد، في ظل حالة الترقب المسيطرة على المستثمرين، انتظارا لبدء إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري.

وقال أحمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: كان هناك تباين في أداء الأسواق الإقليمية اليوم، مع سيطرة الترقب على المعنويات لحين الإعلان عن النتائج الفصلية.

وأضاف الجندي في اتصال هاتفي: ربما تشهد الأسواق تحسناً في تداولات الغد، لكن سيظل ذلك رهن تحركات النفط والأسواق العالمية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2824 نقطة، مع صعود أسهم “أرابتك” بنسبة 8.8 بالمئة و”داماك” بنسبة 2.6 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 2.36 بالمئة و”إعمار” بنحو 1.98 بالمئة.

بينما صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.29 بالمئة إلى 5088 نقطة، مع ارتفاع أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 0.79 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.76 بالمئة و”الدار” بنسبة 0.47 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنحو 0.13 بالمئة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.28 بالمئة إلى 1830 نقطة، مع صعود أسهم “الاتحاد للسجائر” بنسبة 4.6 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 1.05 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.21 بالمئة إلى 6226 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.48 بالمئة إلى 4740 نقطة، بينما صعد المؤشر العام بنسبة 0.28 بالمئة إلى 5721 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.84 بالمئة إلى 7631 نقطة، مع هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.57 بالمئة إلى 14220 نقطة، بضغط مبيعات المؤسسات المحلية والأفراد العرب.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1519 نقطة، مع تراجع أسهم “زين” بنسبة 1.91 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.86 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.56 بالمئة.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض هامشي بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4012 نقطة، بضغط هبوط أسهم القطاع المالي والصناعي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2824 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.29 بالمئة إلى 5088 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 1830 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 6226 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 7631 نقطة.

مصر: بنسبة 0.57 بالمئة إلى 14220 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1519 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4012 نقطة.

الأناضول