ليبيا – اتهمت رابطة أسر الشهداء والمفقودين بمدينة تاورغاء في مذكرة لها مليشيات مدينة مصراتة باستخدام مدينة تاورغاء كمكب للنفايات ومخلفات الصرف الصحي بعد أن نكلت بالسكان وهجرتهم من منازلهم.

الرابطة أشارت في مذكرة بحسب صحيفة “العين الإخبارية” أمس السبت إلى أن السيارات الخاصة بالصرف الصحي والتابعة لشركة المياه والصرف الصحي بمصراتة تفرغ حمولتها في المزارع والمناطق السكنية داخل مدينة تاورغاء وطالبت النائب العام بالتحقيق في هذه الكارثة، على حد تعبيرها.

ورأى سراج التاورغي الباحث السياسي والحقوقي أن مليشيات مصراتة تستغل الاتفاق المعيب مع أهالي تاورغاء لترتكب جريمة جديدة ضد المدنيين.

وقال التاورغي في تصريحات لذات الموقع إن المهجرين من أهالي تاورغاء يقتلون مرتين بشكل متعمد من خلال هذه الكوارث البيئية حين عودتهم إلى مدينتهم وفقا للاتفاق المعيب.

وأضاف أن مدينة مصراتة التي تسيطر عليها المليشيات وتقاتل الجيش على تخوم طرابلس فقط غيرت من تكتيك القتل والاضطهاد،ضد مهجري تاورغاء، بعد توقيع الاتفاق.

الناشط السياسي أشار إلى أن مليشيات مصراتة حولت مدينة تاورغاء إلى مكب للنفايات والصرف الصحي والمخلفات الطبية الخطرة بالمخالفة للأعراف والقوانين الليبية والدولية.