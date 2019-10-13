ليبيا – أعربت شركة البريقة لتسويق النفط عن رفضها التغييرات الإدارية التي وصفتها بـ”غير الشرعية” من قبل عضو لجنة إدارة شركة البريقة خير الله صالح الذي أوقفته عن العمل وبلغت عنه بمكتب النائب العام بتهمة إنتحال صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط حسب قولهم .

الشركة إعتبرت في بيان لها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن هذا القرار غير القانوني لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بما في ذلك المسؤولين عن الشؤون المالية والفنية هو عبارة عن محاولة بائسة وواضحة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة المتهم فيها عضو مجلس الإدارة الموقوف عن العمل وكذلك محاولة تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة.

وأكدت شركة البريقة على أن هذه التغييرات غير شرعية بموجب القانون الليبي لأن المجلس الموازي يفتقر إلى السلطة القانونية مما يجعل أي قرارات صادرة عنه غير صالحة وهي و العدم سواء. وقالت بأنه سيتم ملاحقة ومحاكمة كل شخص يقوم بانتحال صفة وظيفية تنفيذاً لقرارات المجلس الموازي أو يتواطأ في سرقة الأموال العامة أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية، محذرةً الشركة من تهديد حياة الموظفين الشرعيين أو منعهم من القيام بأعمالهم.