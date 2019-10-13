وبحسب الموقع المختص بالأخبار التقنية، فقد نجحت شركة “أليف فارمز” بتصنيع شريحة لحم في الفضاء، وذلك بالاعتماد على طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد، وبتجربة تمت في القسم الروسي بمحطة الفضاء الدولية يوم 26 سبتمبر الماضي.

وتقوم التجربة الثورية على مضاعفة الأنسجة البقرية في ظروف اصطناعية من خلال محاكاة ظروف جسم البقر، حيث نقل رواد الفضاء خلايا بقرية، لزراعتها في الأنسجة المطبوعة، لتنمو وتصبح نسيجا عضليا، يكوّن شريحة صغيرة من اللحم.

ويأمل الباحثون في “أليف فارمز” بتطوير نتائج التجربة، والبناء عليها في سبيل تحسين عمليات إنتاج اللحم الاصطناعي.

كما تعد التجربة مهمة بالنسبة لرحلات الفضاء المستقبلية، حيث يفضل كثير من رواد الفضاء تناول اللحوم بدلا من الأغذية المعدة خصيصا لمثل تلك الرحلات، كما أنه سيمنحهم كميات البروتين الضرورية لأجسامهم.