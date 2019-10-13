روسيا – هنأ رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، المنتخب الروسي للرجال بتأهله المبكر لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020 بعد فوزه في مباراة اليوم على مضيفه القبرصي بخماسية بيضاء.

وكتب مدفيديف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قبرص- روسيا 0-5! أهنئ المنتخب الروسي لكرة القدم بالتأهل لكأس أمم أوروبا 2020. ننتظر منكم مباريات جميلة كمباراة اليوم خلال البطولة الأوروبية في العام القادم”.

كما هنأ وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف المنتخب الروسي بتأهله المبكر إلى “يورو 2020” قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وتأهل المنتخب الروسي إلى “يورو 2020” بعد تغلبه على مضيفه القبرصي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة.

والمنتخب الروسي هو ثالث منتخب يتأهل لكأس أمم أوروبا 2020 بعد منتخبي بلجيكا وإيطاليا.

المصدر: euro2020.ria.ru