ليبيا – أكد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز أن الوزارة قامت بصيانة أكثر من 400 مدرسة واقعة تحت نطاق الحكومة من ضمنها المدراس الموجودة في المناطق التي لم تصلها صيانة لأكثر من 30 سنة.

بومريز أوضح في اللقاء المسموع الذي بُث عبر “راديو المختار”أن أغلب المخازن الواقعة في نطاق الحكومة المؤقتة استلمت دفعات من الكتاب المدرسي لهذا العام وخلال نهاية الأسبوع الجاري سوف تصل باقي الدفعات لجميع المخازن وتكون جاهزة بنسبة 100% في بداية شهر نوفمبر.

وأضاف أنه تم التخصيص من قبل رئاسة الوزراء قيمة 40 مليون دينار لتجهيز المدارس،مردفاً:”كنا نأمل في 400 مليون وذلك لتجهيز جميع المعامل الكيمياء والفيزياء والحاسوب بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بالتطوير التعليمي تحت مسمى لجنة (20 , 25) حيث تهدف هذه اللجنة لزيارة جميع البلديات وجلوس ذوي الخبرة من الجامعات والمدارس خلال شهر ونصف لوضع خطة لخمسة سنوات لتطوير التعليم العام والعالي”.

وقال وزير التعليم:”أحب التوجه بالشكر والعرفان لجميع المعليمن حيث سمعت غداً بوجود إعتصامات وهذ شي من حق أي مواطن لإيصال صوته ، لكن هل عند رحيل الوزير أو رئيس الوزراء سوف يكون هناك زيادات وتغطية مالية وتنتهي بذلك ازمة تنفيذ الزيادة”.

كما لفت إلى أن الوزارة قامت بمراجعة الزيادات للمعلمين وإحالتها لمجلس النواب رغم علم الوزارة أنه لا يوجد تغطيات مالية لكن لضمان حقهم والموافقة على قانون الزيادات للعاملين بقطاع التعليم من قبل مجلس النواب وتعهدنا خلال تحرير طرابلس بتوفير التغطية المالية وصرف هذه الزيادات الأمر الذي أكده كلاً من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة.

وتابع:” لو بإمكاني جعل مرتب المعلم أعلى مرتب في الدولة لفعلت لأنها اعظم مهنة في الدولة وأتوجه برسالة لنقيب المعلمين بما أن ثلاث أرباع عدد المعلمين موجود بالمنطقة الغربية لماذا لا تعتصموا أمام مصرف ليبيا المركزي في طرابلس حيث أموال النفط”.

بومريز أعلن تنازله عن راتبه كوزير من بداية شهر 10 الجاري وسوف يتم تقاضي راتبه كعضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي وذلك تضامناً مع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وزير التعليم كشف عن تخصيص قيمة 4 مليون لصيانة جامعة درنة وسوف تبدأ هذه الاعمال من الاسبوع القادم بالإضافة إلى تخصيصمبلغ وقدره 200 مليون لمدينة درنة ويشمل ذلك صيانة المدارس ومؤسسات الدولة بالمدينة.