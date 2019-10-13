ليبيا – إتهم القيادي المؤسس في ” كتيبة ثوار طرابلس ” كل من وزير مالية الوفاق فرج بو مطاري ومحافظ المركزي الصديق الكبير بعرقلة ” قوات بركان الغضب ” من خلال ما اعتبره أيضاً عرقلة لصفقات داعمة .

وقال ناصوف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن بومطاري والكبير يعرقلان اجراءات إتام ما أسماها ” صفقة بين ليبيا وتركيا لتزويد الجيش الليبي ( مسلحي الوفاق ) بأجهزة التشويش على الطائرات دون طيار ” .

وأكد القيادي بأن الصفقة التي يتحدث عنها قد وُقعت بالفعل بين حكومة الوفاق والحكومة التركية ولكن عرقلة الكبير وبومطاري تعرقل تنفيذها أو اتمامها وذلك على حد قوله .

وطالب ناصوف بومطاري بايضاح وضعه معتبراً أن ” موقف الوزير يعني وقوفاً صريحاً مع حفتر ” كمع إتهم القيادي أيضاً الصديق الكبير بـ ” ببيع الرجال ” .

وفي ختام منشوره حمّل ناصوف كل من بومطاري والصديق الكبير مسؤولية كل قتيل يسقط من المقاتلين في طرفهم قائلاً : ” أي شهيد يسقط من قصف الطيران سيكون في رقبتك ، مش معقولة نحمو في خونة ” .