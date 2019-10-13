سنغافورة – غادر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الملعب الذي استضاف اليوم الأحد المباراة الودية بين منتخبي البرازيل ونيجيريا في سنغافورة، في وقت مبكر للغاية بسبب الإصابة.

وبعد مرور 12 دقيقة من عمر اللقاء، توقف نيمار عن اللعب، وشعر بآلام في العضلة الخلفية اليسرى.

ولم يستطع نجم سان جيرمان مواصلة اللعب، ليجبر تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي على استبداله وإشراك فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ المعار من برشلونة.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل المنتخبين البرازيلي والنيجيري 1-1.

وسبق وتعادلت البرازيل وديا مع السنغال الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما، وأقيم اللقاء في سنغافورة أيضا.

وعاد نيمار للمشاركة مؤخرا مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي بعد فترة من المشاكل، ما بين الإصابات والمشاكل المتعلقة بالانتقالات.

المصدر: وكالات