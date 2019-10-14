بروكسل – افاد مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، الإثنين ، إن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في أغسطس/ آب 2019.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليوور بنسبة 2.8 بالمئة في أغسطس الماضي.

ويحدد الإنتاج الصناعي، القيمة الإجمالية لمنتجات المصانع والمناجم والمؤسسات، ويستجيب سريعا لسرعة التغير في دورة العمل، ومن الممكن أن يكون بمثابة مؤشر قيادي للتوظيف في القطاع الصناعي، ومتوسط الأجور، والدخل الشخصي.

ولصعود الإنتاج الصناعي، تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث تعتبر مستويات الإنتاج المرتفعة إشارة على قوة الاقتصاد.

كان نمو اقتصاد منطقة اليورو تباطأ إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بالاتحاد الأوروبي (28 دولة) بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي، بعدما انخفض 0.1 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وعلى أساس سنوي في أغسطس الماضي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2 بالمئة بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول