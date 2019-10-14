جوبا – وصل الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني على رأس وفد، جوبا، عاصمة الجارة الجنوبية، للمشاركة في جولة المباحثات بين الخرطوم والحركات المتمردة، التي تنطلق الإثنين، بحضور عدد من رؤساء دول الاقليم.

وكان في استقباله بمطار جوبا رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وعدد من وزراء حكومته.

وتقدم سلفاكير، في قوت سابق، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري و الحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

والشهر الماضي وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المباحثات التي ستنطلق الاسبوع المقبل بصورة رسمية.

سكاي نيوز