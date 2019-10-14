السعودية – أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم، عن التأسيس لشراكة روسية سعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني SALIC.

ووفقا للإعلان الصادر في الرياض، فإن الطرفين سيقومان بالبحث والتنفيذ المشترك لمشاريع استثمارية جذابة في مجال الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات في روسيا، مما “يساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والسعودية”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف: “أظهر مجمع الصناعات الزراعية الروسي في السنوات الأخيرة معدلات نمو أسرع ولا يزال يحتفظ بإمكانيات تطوير كبيرة. تهدف الشراكة بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني إلى تحقيق هذه الإمكانات من خلال جذب استثمار وخبرة SALIC، بالإضافة إلى زيادة تعزيز التعاون الشامل بين بلدينا مستقبلا. أنا متأكد من أننا سنبدأ العمل في أول المشاريع المشتركة في المستقبل القريب”.

من جانبه، قال المدير العام للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني خالد العبودي: “نعتزم الاستفادة القصوى من خبرة صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في السوق الروسية، كصندوق سيادي يثق به كل من المستثمرين الروس والأجانب. نعتقد أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي هو أفضل شريك للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني لدخول السوق الروسية، ونتوقع شراكة مثمرة وطويلة الأجل مع الصندوق”.

المصدر: RT