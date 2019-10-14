ليبيا – أعرب المجلس الرئاسي و بأشد العبارات عن إدانته لـ ” القصف الجوي ” الذي قال أنه استهدف صباح اليوم الاثنين حي الفرناج السكني وسط العاصمة طرابلس .

وقال الرئاسي في بيان له ظهر اليوم الإثنين أن القصف تسبب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وتسبب في ترويع وهلع بين السكان الأمنيين.

وأضاف : ” إن هذا العمل الاجرامي الذي ارتكبه طيران مجرم الحرب يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المطارات والممتلكات العامة والخاصة التي أدت إلى قتل وترويع المدنيين وجميعها ينتهك القوانين والمواثيق الدولية، وتعكس حالة التخبط واليأس التي أصيب بها مجرم الحرب وميليشياته بعد أن فشل في تحقيق هدفه باحتلال العاصمة ” .

وإعتبز إن غياب ما أسماه ” الموقف الحازم والرادع من قبل المجتمع الدولي تجاه مجرم الحرب وميليشياته المعتدية هو من يشجعهم على التمادي في غيهم والاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين ” وفقاً لنص البيان.

كما حمّل البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية، ودعاها لـ ” العمل على حماية المدنيين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية توثيق هذه الجرائم التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لتقديم الجناة للعدالة ” . بحسب نص البيان .