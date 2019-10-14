ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي إن النظام المصري يرغب بجمع أعضاء مجلس النواب في القاهرة قبل انعقاد مؤتمر برلين ويبذل قصارى جهده من أجل الحصول على نصاب من النواب يجتمعون عنده ،على حد وصفه.

السباعي المقرب من جماعتي أنصار الشريعة ومجلس شورى بنغازي الارهابيتين زعم في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد أن النظام المصري يريد فقط أن يلتقط للنواب صورة وهم مجتمعون عنده حتى يقول للعالم أن الشرعية تتمثل في مجلس النواب مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

وأضاف :”هذا النظام المصري المحترف مخابراتيا يدرك تماما أهمية هذه الأداة (مجلس النواب) أما بَعضُنَا فيكتفي بقوله عن المجلس إنه رجس من عمل الشيطان ، أنا أتمنى من جميع أعضاء مجلس النواب سواء الذي التحقوا بمقره في طرابلس أم الذين لم يلتحقوا أن يدركوا ألاعيب نظام السيسي هو فقط يريد أن يستعملهم كورقة يتاجر بها أمام المجتمع الدولي”.

وإختتم السباعي منشوره بالقول :”اجتماعكم في مصر يعني دعمكم ومباركتم للحرب على طرابلس هذه هي الرسالة التي سيقرأها المجتمع الدولي اذا اجتمعتم في القاهرة”.