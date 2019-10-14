ليبيا – توجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى منطقة الفرناج التي تعرضت لقصف جوي صباح اليوم الاثنين من قبل ماوصفه مكتبه الإعلامي بـ ” طيران مجرم الحرب حفتر ” واسفر وفقاً للمكتب عن مقتل واصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وتفقد السراج موقع منزل من طابقين تسكنه اسرة نازحة تعرض وفقاً لمكتبه الإعلامي لإصابة مباشرة حولته إلى انقاض، وقدم تعازيه ومواساته لرب الأسرة الذي قال الرئاسي بأنه فقد الزوجة وابن وثلاث أطفال.

كما اطلع السراج على حجم الاضرار التي لحقت بعدد من المباني القريبة ومن بينها منازل ومسجد ومقر وزارة الصحة وجميعها مجاور لمعسكر في المنطقة أعلن المتحدث باسم القيادة العامة أحمد المسماري بأنه هو الهدف.

ونقل مكتب السراج عنه بصفته التي يستخدمها كـ ” قائد أعلى للجيش ” قوله خلال تفقده لموقع القصف ، أنه استهداف متعمد للمدنيين والاحياء السكنية، و يعد جريمة حرب وحشية، لن تمر دون عقاب ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات