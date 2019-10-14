ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مكالمة هاتفية مساء الاحد مع الرئيس المنتخب لتونس قيس سعيد بعد إعلان فوزه بالدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية .

وقال بيان من المكتب الإعلامي للسراج أن الأخير هنأ سعيد بثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد كما أشاد بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصة على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية.

وأعرب السراج خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته شكر قيس سعيد ، السراج ، على تهنئته، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء بالسراج .

وتمنى سعيد أن تجتاز ليبيا الازمة الراهنة، مؤكداً أن استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وإنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي ، وفقاً لذات البيان .

المرصد – متابعات